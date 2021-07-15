Издание «Проект» признали нежелательным в России

Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». О том, что издание было включено в этот список, сообщается на сайте ведомства.

В Генпрокуратуре посчитали, что деятельность «Проекта» «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информация о включении издания в список была направлена в Минюст, который внесет издание в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Ранее стало известно, что с утра 29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Полицейские также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.