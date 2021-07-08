Журналисты заблокированного белорусского издания Tut.by запустили новое СМИ

Команда белорусского издания Tut.by, заблокированного по решению Генпрокуратуры страны, объявила о запуске нового медиа. Как сообщается в Telegram-канале проекта, его назвали Zerkalo.io.

Отмечается, что издание было запущено частью бывшей команды редакции и соцсетей Tut.by. Журналисты заверили, что продолжат публиковать самые важные новости общественно-политической жизни Белоруссии.

Представители издания предупредили, что соцсети Tut.by станут соцсетями Zerkalo.io и поменяют название.

«И, пожалуй, главное. Zerkalo.io закончит свое существование в тот день, когда Tut.by сможет легально возобновить свою полноценную работу в Беларуси со всем архивом публикаций. Когда это произойдет, мы не знаем», — заключили журналисты.

18 мая Tut.by был заблокирован по требованию Генпрокуратуры; 15 сотрудников издания были задержаны по делу о неуплате налогов. Вся документация и серверы редакции изъяты. Офис опечатан.

Tut.by являлся одним из крупнейших медиаресурсов Белоруссии. Он появился в 2000 году, а к 2019 году его охват составлял более 60 процентов всех белорусских интернет-пользователей. Внимание силовиков он привлек после президентских выборов 2020 года: журналисты издания активно освещали массовые акции протеста, охватившие страну из-за предполагаемых фальсификаций в ходе голосования.