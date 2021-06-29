В Кремле отреагировали на обыски у журналистов «Проекта»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на проведение обысков у журналистов издания «Проект». Как передает РИА Новости, он не стал комментировать правомерность действий силовиков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что в Кремле об обысках узнали из публикаций в СМИ. «Нет, честно говоря, не было возможности ознакомиться, поэтому я ничего не могу сказать», — отметил Песков, комментируя содержание расследования.

По его словам, президент России Владимир Путин вряд ли сможет ознакомиться с новым расследованием «Проекта» в ближайшие дни из-за занятости. Пресс-секретарь уточнил, что публикацию включат в дайджесты для российского лидера.

Ранее стало известно, что с утра 29 июня в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег проводят обыски сотрудники полиции. Они также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.