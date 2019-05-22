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В «Коммерсанте» отреагировали на данные о запуске нового СМИ бывшими сотрудниками

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Иван Стрешинский

Бывшие сотрудники газеты «Коммерсантъ», покинувшие редакцию после увольнения двух заподозренных в написании заказной статьи корреспондентов, вряд ли будут создавать собственное СМИ. Таким мнением c «Лентой.ру» поделился председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский, комментируя появившуюся в сети информацию о запуске уволившимися журналистами собственного СМИ.

По его словам, он не верит в то, что ушедшие журналисты сначала спровоцировали скандал, затем на нем пропиарились и все для того, чтобы создать платформу для какого-то нового медиа с каким-то загадочным инвестором. «Скорее всего, это (сообщения о появлении нового издания — прим. «Ленты.ру») один из примеров теорий заговоров, которые любят распространять анонимные Telegram-каналы», — отметил он.

«С другой стороны, это весьма красочно показывает, как разгоняемые через анонимные источники фейковые новости могут портить репутацию и карьеру людей», — подчеркнул Стрешинский, добавив, что журналистам, прежде всего, стоит задуматься об этом.

Информация о том, что бывшие сотрудники отделов политики и общества «Коммерсанта» и «Коммерсантъ FM», а также покинувшие в последние полгода издание «Медуза» журналисты намерены создать собственное интернет-СМИ, появилась в Telegram-канале «Методичка» в среду, 22 мая.

По данным авторов, проект займется освещением российской политики, деятельности финансово-промышленных группировок, расследованиями и публицистикой. «Основными конкурентами издания должны стать "Проект" и The Bell», — указано в сообщении. Инвестор ресурса не разглашается.

20 мая руководство «Коммерсанта» приняло решение уволить двух корреспондентов — Ивана Сафронова и Максима Иванова — из-за подозрения в написании заказной статьи. После этого заявление об увольнении подали 11 человек — почти весь отдел политики издания.

В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова, владеющего холдингом USM Holdings, заявили, что предприниматель не имеет отношения к кадровым изменениям в редакции. Его представитель отметил, что акционер не вмешивается в редакционную политику, не принимает кадровых решений на уровне журналистов, а об увольнении сотрудников «Коммерсанта» узнал из прессы.

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