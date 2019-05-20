В «Коммерсанте» объяснили массовые увольнения заказной статьей

Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.

По словам Стрешинского, он получил сообщение о том, что статья была заказной, после чего потребовал от журналистов раскрыть источники полученной информации. Сотрудники издания отказались это сделать.

Ранее гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что в рамках написания материала были обнаружены нарушения со стороны журналистов.

В пресс-службе бизнесмена Алишера Усманова, владеющего холдингом «Коммерсантъ», заявили «Ленте.ру», что предприниматель не имеет отношения к кадровым изменениям в редакции. Представитель Усманова отметил, что акционер не вмешивается в редакционную политику, не принимает кадровых решений на уровне журналистов, а об увольнении сотрудников «Коммерсанта» узнал из прессы.

20 мая руководство «Коммерсанта» приняло решение уволить двух корреспондентов — Ивана Сафронова и Максима Иванова. После этого заявление об увольнении подали 11 человек — почти весь отдел политики издания.

Сафронов и Иванов рассказали, что решение об их увольнении принял акционер, высказавший претензии к статье о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации.

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