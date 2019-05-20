«Коммерсантъ» останется без отдела политики из-за статьи об уходе Матвиенко

Отдел политики газеты «Коммерсантъ» почти в полном составе увольняется из издания. Об этом в Facebook сообщил заместитель главного редактора Глеб Черкасов, который также подал заявление об уходе.

Всего заявление подали 11 человек. Их уход связан с увольнением специального корреспондента газеты Ивана Сафронова, проработавшего в «Коммерсанте» 10 лет, и корреспондента отдела политики Максима Иванова. Сафронов объяснил, что вместе с коллегой покидает издательский дом «не по своей воле», а по решению акционера, высказавшего претензии к статье, в которой говорилось о возможном уходе Валентины Матвиенко с поста спикера Совета Федерации. Иванов также подтвердил в Facebook, что поводом для увольнения стала заметка «Спикеров делать из этих людей» о Матвиенко.

Гендиректор «Коммерсанта» Владимир Желонкин заявил принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости», что в рамках написания материала были обнаружены нарушения со стороны журналистов. «С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты "Коммерсанта"», — отметил он. При этом Желонкин не пояснил, что именно было нарушено. Гендиректор издания также отказался прокомментировать вмешательство акционеров.

Текст «Спикеров делать из этих людей» о возможной отставке Матвиенко был опубликован на первой полосе номера газеты от 17 апреля. В нем говорилось, что в мае спикер Совфеда обсудит с президентом Владимиром Путиным свой возможный уход.

Также в материале указывалось, что рассматривается вариант с переходом Матвиенко на пост главы Пенсионного фонда России. Представитель спикера Совета Федерации назвал информацию о ее отставке слухами.

Валентина Матвиенко возглавила верхнюю палату парламента в 2011 году. С 2003 по 2011 год она была губернатором Санкт-Петербурга.

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