К главреду «Проекта» Баданину пришли с обыском

В квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег проводят обыски. Об этом со ссылкой на свой источник сообщает ТАСС.

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.

Комментируя ситуацию, адвокат Василий Кушнир упомянул, что едет к Марии Жолобовой и надеется в скором времени прояснить происходящее. «Мы с ней разговаривали, она сказала, что два человека - один в штатском с борсеткой, второй в форме. Кто эти люди, она не знает», — сказал он, пообещав выяснить личности неизвестных в ходе беседы.

Ранее в феврале сообщалось о зарубежном финансировании издания «Проект». Уточнялось, что редакция «Проекта» «принимала деньги, обещая детальную отчетность о росте аудитории, распространении своих материалов и реакции на них, в том числе в политических кругах».