В Москве задержан бывший замглавы Центробанка

В Москве задержали бывшего заместителя главы Центробанка, заведующего кафедрой в Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Константина Корищенко. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Завкафедрой фондовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела обвинили по части 4 статьи 160 («Присвоение или растрата в особо крупном размере») УК РФ. Вместе с Корищенко был задержан и его предполагаемый сообщник, бизнесмен Максим Пальчун, которому также предъявлено обвинение.

Детали дела задержанных не раскрываются.

Ранее в Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. При обыске в квартире депутата следователи изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, которые якобы нашли в пальто. Сама задержанная уверяет, что не клала эти деньги в карман.