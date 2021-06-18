В Москве задержали муниципального депутата Хараидзе

В Москве задержали муниципального депутата Тверского района Кетеван Хараидзе. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника штаба задержанной.

По ее словам, депутату сказали, что она свидетель и попросили расписаться в документах, а когда Хараидзе приоткрыла дверь, сотрудники вломились и схватили ее.

Как уточнили в «ОВД-Инфо», при обыске в квартире Хараидзе следователи изъяли телефон, компьютер и две пятитысячные купюры, которые якобы нашли в пальто. Сама депутата уверяет, что не клала эти деньги в карман.

В мае 2021 года Хараидзе решила баллотироваться в Государственную думу.

Ранее, 17 июня, сообщалось о задержании в Санкт-Петербурге депутата Максима Резника. Следователи обвинили его в незаконном приобретении 18,2 грамма каннабиса для личного употребления.