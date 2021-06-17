Раскрыты подробности дела задержанного в Петербурге депутата Резника

Депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника задержали по делу о незаконном приобретении 18,2 грамма каннабиса. Подробности дела в четверг, 17 июня, раскрыло региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, Резник, обладая особым правовым статусом, 9 марта для личного употребления приобрел марихуану. Следствие провело комплекс судебных экспертиз и допросило свыше десятка свидетелей. После сбора доказательств депутату предъявили обвинение по статье 228 УК РФ («Незаконный оборот наркотических средств»).

Следственно-оперативной группой проведен ряд обысков по месту жительства и регистрации Резника. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 17 июня сообщалось о задержании Резника. В своем Telegram-канале депутат сообщил, что задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении Ивана Дорофеева. Изначально он проходил по делу в качестве свидетеля. Утром 17 июня силовики провели у депутата обыск.