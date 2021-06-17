В Петербурге задержали депутата Максима Резника

В Cанкт-Петербурге задержан депутат законодательного собрания Максим Резник. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом в четверг, 17 июня, сообщает официальный Telegram-канал Депутата.

По данным канала Резника, он задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу в отношении Ивана Дорофеева. Следственные действия начнутся 18 июня в 9:30. В этот же день следствие обратится в суд об избрании Максиму Резнику меры пресечения. Ближайшую ночь депутат проведет в ИВС.

Ранее 17 июня сообщалось, что силовики пришли к депутату с обыском. Следственные мероприятия могут быть связаны с тем, что ранее в отношении родственника Резника Ивана Дорофеева было возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. Изначально депутат проходил по делу в качестве свидетеля.

В марте 2021 года депутата Резника обнаружили у входа в квартиру родственника, где выращивались наркотические растения. Владелец помещения был задержан, депутата начали проверять на причастность к нелегальному бизнесу.

1 мая 2019 года депутат Виталий Милонов потребовал проверить Резника на наркотики. Он утверждает, что после задержания сотрудниками петербургской полиции во время согласованной первомайской демонстрации депутат вел себя неадекватно. Еще одной возможной причиной задержания депутат назвал провокации со стороны Резника против полиции.