К петербургскому депутату Максиму Резнику пришли с обысками

Силовики пришли с обысками к депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максиму Резнику. Об этом сообщает 78.ru.

Следственные мероприятия могут быть связаны с тем, что ранее в отношении родственника Резника было возбуждено уголовное дело о распространении наркотиков. Сейчас депутат проходит по делу в качестве свидетеля, но после следственных мероприятий его статус может измениться.

В марте 2021 года депутата Резника обнаружили у входа в квартиру родственника, где выращивались наркотические растения. Владелец помещения был задержан, депутата начали проверять на причастность к нелегальному бизнесу.

1 мая 2019 года депутат Виталий Милонов потребовал проверить Резника на наркотики. Он утверждает, что после задержания сотрудниками петербургской полиции во время согласованной первомайской демонстрации, депутат вел себя неадекватно. Еще одной возможной причиной задержания депутат назвал провокации со стороны Резника против полиции.