Милонов потребовал проверить депутата Резника на наркотики

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил о необходимости срочной проверки на наркотики парламентария Заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника. Об этом сообщает издание «Невские новости».

Резник был задержан сотрудниками полиции 1 мая в Петербурге во время согласованной первомайской демонстрации. Его практически сразу отпустили из-за статуса депутата.

По утверждению Милонова, Резник вел себя неадекватно из-за, предположительно, наркотического опьянения. Еще одной возможной причиной задержания депутат назвал провокации со стороны Резника против полиции.

«Если у человека обнаружили наркотики, его депутатство должно моментально закончиться», — отметил Милонов. В 2014 году в интервью «Ленте.ру» депутат заявлял, что народных избранников стоит регулярно проверять на наркотики, на предмет хронического алкоголизма, а также на вменяемость.

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