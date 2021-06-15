Вынесен приговор по делу о краже миллиона долларов из МИД России

Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшей сотруднице МИД России Наталье Агальцовой по делу о краже одного миллиона долларов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Женщина признана виновной по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере»). Ей назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы. Агальцова взята под стражу в зале суда. Также суд взыскал с нее в пользу МИД России гражданский иск на сумму 67,5 миллиона рублей.

11 июня сообщалось, что прокурор в ходе прений запросил шесть лет лишения свободы подсудимой. Защита просила оправдать Агальцову.

19 декабря 2019 года после проведения инкассации в комнате №514 МИДа, где работала обвиняемая, была обнаружена недостача. Агальцова, эксперт валютно-финансового департамента МИД, занималась приемом, учетом, выдачей и хранением наличности. Она была задержана на следующий день на даче в Подмосковье.

По версии следствия, Агальцова вынесла из мидовской кассы 16 и 18 декабря 2019 года двумя частями сначала 19,8 миллиона рублей, а затем 760,6 тысячи долларов. Заодно она захватила бланки строгой отчетности. Общий ущерб был оценен следствием в 67,5 миллиона рублей. Пропавшие средства были связаны с оказанием консульских услуг в Иране.

Агальцова во время следствия утверждала, что в коробке с деньгами, прибывшими из этой страны, уже не хватало наличности. Она не признает вину в присвоении денег.