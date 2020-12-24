Стало известно о похищении из здания МИД России миллиона долларов

Из главного здания МИД России похитили более миллиона долларов. Предполагаемую похитительницу отпустили на свободу, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление было совершено в декабре 2019 года. В Москву из Тегерана пришла посылка — высланная диппочтой коробка с 1,5 миллиона долларов за консульские услуги. Отправить сумму денежным переводом посольство России в Иране не могло из-за санкционного давления США.

В Москве деньги, уложенные в коробку, приняла специалист-эксперт Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталья Агальцова. В день, когда за суммой должна была прийти инкассация, женщина сообщила начальнице, что заболела. Открыв кабинет Агальцовой, сотрудники обнаружили пропажу денег.

На записях с камер наблюдения было видно, как накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами. На следующий день полиция задержала Агальцову и ее сожителя, Василия Маковоза. На допросе подозреваемая уверяла, что в день получения посылки не стала проверять ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что в коробке находится не вся сумма. Лишь верхний ряд купюр был номиналом в 100 долларов. Все остальные — в один доллар.

Испугавшись тюрьмы Агальцова сначала якобы хотела покрыть недосдачу за счет кредита и собственных сбережений в виде 200 тысяч долларов, а когда поняла, что ничего не выйдет, решила покончить с собой, однако попытка оказалась неудачной.

Василий Маковоз на допросе заявил, что женщина пришла домой с пачкой денег (якобы накоплениями Агальцовой) и заявила, что у нее проблемы на работе. Деньги она велела спрятать — 149 тысяч долларов оперативники нашли в сейфе у соседа пары. Вскоре из соучастника преступления Маковоз превратился в свидетеля и был отпущен.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. По словам источника телеканала, Агальцова уверена, что получит условный срок.

Установить, где находятся деньги, принадлежащие МИД России, до сих пор не удалось.