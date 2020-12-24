МИД России подтвердил похищение миллиона долларов из ведомства

МИД России подтвердил, что из главного здания ведомства пропала крупная сумма денег. Об этом сообщает РИА Новости.

Уголовное дело по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ направлено в суд.

Ранее сообщалось, что в хищении миллиона долларов, переданных России из Ирана за консульские услуги, подозревают специалиста-эксперта Валютно-финансового департамента (ВФД) МИД России Наталью Агальцову.

Зимой 2019 года, в день, когда за суммой должна была прийти инкассация, женщина сообщила начальнице, что заболела, и не пришла на работу. Открыв кабинет Агальцовой, сотрудники обнаружили пропажу денег. На записях с камер наблюдения было видно, как накануне проверки эксперт вышла из своего кабинета с двумя пакетами.

На допросе подозреваемая уверяла, что в день получения посылки с деньгами не проверила ее содержимое, а когда ей велели сдать деньги в банк, обнаружила, что значительной части суммы недостает.

18 сентября 2020 года уголовное дело переквалифицировали со статьи 158 («Кража») на статью 160 («Присвоение или растрата») УК РФ, а Агальцову отпустили под подписку о невыезде. Агальцова уверена, что получит условный срок.