Россиянин похитил миллионы со счета Минфина Нидерландов

В Москве суд приговорил к четырем годам лишения свободы юриста-международника Якова Мельникова за хищение 33 миллионов рублей со счета Минфина Нидерландов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Мужчина признан виновным в особо крупном мошенничестве.

Следствием и судом установлено, что Мельников узнал о находившихся на счете в Нидерландах 819 тысячах евро, принадлежащих России. Эти средства в 1991 году были внесены Министерством связи СССР в качестве членского взноса при вступлении в Международный консорциум спутниковой связи Intelsat, который впоследствии обанкротился. Тогда Мельников решил похитить деньги советского правительства. В 2012-2013 годах он предоставил в Минфин Нидерландов поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения о передаче ему российским государством права требования указанных средств. После этого юристу удалось снять деньги.

Сумма похищенного в рублевом эквиваленте составила более 33 миллионов. Преступление было раскрыто сотрудниками СКР и ФСБ.

В ходе расследования у Мельникова было арестованы недвижимость, автомобиль, 13 миллионов рублей и 317 тысяч долларов на банковских счетах.