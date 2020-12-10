Полковник купил яхты и дома с денег на поставку российских компьютеров МВД

В ходе расследования уголовного дела о хищениях при поставках полиции российских компьютеров было арестовано имущество бывшего начальника управления связи департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД полковника Александра Александрова. Об этом в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Ростислав Рассохов.

По его словам, фигурант дела «не остался внакладе» после приемки непригодного оборудования. Он купил недвижимость на похищенные средства. Для возмещения ущерба наложены обеспечительные меры на два дома с земельными участками в Подмосковье, три квартиры в Москве, два гаража, три внедорожника, полмиллиона долларов и пару яхт в Севастополе.

По версии следствия, создатель и гендиректор компании «Т-Платформы» Всеволод Опанасенко вместе с Александровым организовали особо крупное мошенничество. В 2016 и 2018 годах после проведения аукциона компания заключила с МВД два госконтракта, в рамках которых «Т-Платформы» обязалась обеспечить полицию компьютерами с процессором «Байкал-Т1». На них должен был проходить прием теоретических экзаменов во время процесса получения водительских удостоверений. Сумма сделки — 357 миллионов рублей. Вместо этого комплектующие техники закупили на китайских фабриках и собрали из них компьютеры, которые оказалось невозможно использовать по назначению.