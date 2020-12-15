В Москве пойманные ФСБ подполковники полиции пойдут под суд за аферу с адвокатом

В Москве два подполковника полиции, ранее задержанные сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, пойдут под суд за попытку хищения семи миллионов рублей у адвоката. Об этом во вторник, 15 декабря, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного главка Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Фигуранты — бывший начальник полиции отдела МВД России по району Дорогомилово и его заместитель — обвиняются по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

Как считает следствие, с сентября по октябрь 2019 года подполковники за семь миллионов рублей пообещали адвокату повлиять на результаты проводимой процессуальной проверки и помочь ему избежать уголовной ответственности. На практике такой возможности у сообщников не было, а деньги они хотели присвоить себе.

17 октября 2019 года подозреваемые назначили встречу адвокату и были задержаны сотрудниками регионального управления ФСБ России с поличным при передаче 3,5 миллиона рублей — части требуемой суммы.