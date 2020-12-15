У обедавшего в ресторане пенсионера ФСБ украли из сумки миллион рублей

В московском ресторане у пенсионера ФСБ похитили из сумки 1,2 миллиона рублей. Об этом агентству «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил о краже, произошедшей с ним в ресторане «Старик и море» на Чистопрудном бульваре. Пострадавший, по его словам, обедал, его сумка с деньгами в это время лежала на соседнем стуле. Такая крупная сумма была при нем, потому что он собирался оплатить мебель. Поев, пенсионер нашел сумку, лежащей на полу, но денег в ней уже не было.

На камеру видеонаблюдения попал неизвестный, который совершил кражу. На записи видно, как он сбросил сумку со стула на пол, затем, прикрывшись повешенной на спинку другого стула курткой, вынул деньги из сумки пенсионера ФСБ. Похитив наличность, преступник скрылся.

Полиция разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража в особо крупном размере»).