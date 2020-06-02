Арестованный за госизмену российский пенсионер отказался от еды

69-летний россиянин Виктор Королев, арестованный по обвинению в госизмене, месяц назад отказался от еды, добиваясь проведения проверки в отношении оперативников. Об этом сообщил РИА Новости адвокат Артур Катанский.

По его словам, 1 мая в знак протеста против бездействия следствия Королев объявил голодовку, перестал принимать еду и лекарства, оставшись лишь на воде. К этому Королева подтолкнуло бездействие следственных органов, которые более четырех месяцев игнорируют его обращения о проведении служебных проверок в отношении оперативников. Также пенсионер направил свои жалобы в управление собственной безопасности ФСБ, Генпрокуратуру и уполномоченным по правам человека в России и в Москве.

Лефортовский суд столицы продлил до 10 июля срок ареста Королева. Защита добивается его перевода под домашний арест в связи с угрозой заражения коронавирусом в СИЗО. Королев не признает вину в госизмене, утверждая, что на протяжении 15 лет занимался контрразведкой и выполнял задания российских спецслужб. Адвокат Катанский не раскрыл подробности биографии Королева, место его службы и должность. Детали обвинения, выдвинутые против Королева, также засекречены.

Сотрудники ФСБ задержали пенсионера во Владивостоке в феврале этого года и доставили в Москву, где суд выдал санкцию на его арест. Согласно данным его профиля в соцсети «Одноклассники», он ездил в Китай и посещал там угольные шахты. Королев ностальгировал по Советскому Союзу и выражал уважение к бывшему полковнику ГРУ Владимиру Квачкову, осужденному за попытку вооруженного мятежа.

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