Генерал ФСБ раскрыл способы защиты российских пенсионеров от маньяков

Лучший способ защиты российских пенсионеров от маньяков и преступников — информирование потенциальных жертв о мерах предосторожности. Об этом в среду, 2 декабря, РИА Новости сообщил генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в отставке Александр Михайлов.

По мнению Михайлова, родственникам нужно постоянно держать контакт с пожилыми людьми. Как отметил генерал, поскольку российские пенсионеры очень доверчивы, с ними надо проводить учения, наподобие тех, что проводятся в японских школах по поводу землетрясений.

Кроме того, важно напоминать пожилым людям, что нельзя открывать двери незнакомцам, а при появлении подозрительных людей надо сразу сообщать об этом родственникам и в полицию. По словам генерала, важным элементом профилактики преступлений против пожилых также является жесткий контроль склонных к преступлениям людей со стороны правоохранительных органов.

Ранее 1 декабря стало известно о поимке ФСБ самого разыскиваемого маньяка России. 38-летний житель Казани Радик Тагиров, известный как Поволжский маньяк, проникал в квартиры своих жертв под видом соцработника или коммунальщика. Там преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Поволжский маньяк уже сознался в серийных убийствах пенсионерок.