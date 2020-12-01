Появилось видео рассказа задержанного ФСБ Поволжского маньяка о 25 убийствах

МВД России

Задержанный полицейскими и сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России 38-летний житель Казани Радик Тагиров, известный как Поволжский маньяк, рассказал о поиске 25 жертв и способе их убийства. Оперативное видео с рассказом задержанного во вторник, 1 декабря, «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

На кадрах Тагиров говорит, что его задержали по подозрению в убийствах пенсионерок, он готов дать признательные показания по каждому преступлению и знает, что ему грозит пожизненное заключение. По словам Тагирова, он находил жертв возле рынков и магазинов, следил за ними до дома, а затем проникал в их квартиры.

Все это Поволжский маньяк делал, представляясь сотрудником управляющей компании, которому нужно проверить трубы. После того как пенсионерки пускали его домой, Тагиров, как считает следствие, душил своих жертв. Задержанный объяснил, что выбрал этот способ убийства, как самый тихий, быстрый и безболезненный. При этом он не помнит количество своих жертв.

По словам Тагирова, первое преступление он совершил в 2010 или 2011 году потому, что «кушать хотел». Он утверждает, что убивал пенсионерок с целью ограбления.