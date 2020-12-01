Раскрыты подробности дела пойманного ФСБ Поволжского маньяка с 25 жертвами

Преступления, совершенные 38-летним Радиком Тагировым, известным как Поволжский маньяк, были объединены в серию спустя полгода после первого эпизода. Подробности дела серийного убийцы с 25 жертвами, задержанного при участии ФСБ России, во вторник, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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По его словам, через несколько месяцев после первого преступления восемь уголовных дел объединили в одно. Расследованием занялась специально созданная в полиции следственная группа. Геномный анализ (экспертиза ДНК) подтвердил предположения сыщиков, что все преступления совершены одним человеком.

После того как стало известно про аналогичные убийства в других регионах, дело Поволжского маньяка было передано в Главное следственное управление Следственного комитета России. Первыми к преступлениям в Республике Татарстан следователи добавили материалы из соседней Марий Эл, однако в 2012 году убийства неожиданно прекратились.

Поволжский маньяк — самый разыскиваемый преступник России — был задержан в Казани 1 декабря. Мужчину обнаружили около полуночи в квартире его гражданской жены.

По данным Telegram-канала Mash, операцию по задержанию Тагирова полицейские провели совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Как выяснилось, задержанный ранее был судим за кражу, грабеж и незаконную перевозку оружия. Он освободился из колонии в 2010 году.

По версии следствия, на счету убийцы от 25 до 32 жертв. Переезжая из города в город, Поволжский маньяк расправлялся с пожилыми женщинами, проникая в их квартиры под видом соцработника или коммунальщика. Большинство преступлений маньяк совершил в 2011-2012 годах в Поволжье и на Урале.