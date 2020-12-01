Соседка рассказала о детстве поволжского маньяка

Соседка родителей самого разыскиваемого преступника в России, известного как Поволжский маньяк, рассказала о его детстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, Радик Тагиров в последнее время не жил с родителями, а только иногда навещал их. «Вырос при нас, нас никого не обижал, рос в нормальной семье: бабушка, мама, папа, сестра, все было хорошо, учился в школе», — сказала она. Женщина добавила, что ничего плохого про Тагирова она сказать не может.

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Собеседница агентства отметила, что родители мужчины, а также соседи тяжело переживают ситуацию. «Как узнали, так все в шоке. На лекарствах сидим», — подчеркнула она.

Ранее 1 декабря стало известно о поимке ФСБ самого разыскиваемого маньяка России. Он проникал в квартиры своих жертв под видом соцработника или коммунальщика. Там преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак. Позже поволжский маньяк сознался в серийных убийствах пенсионерок.