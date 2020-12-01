Поволжский маньяк сознался в серийных убийствах пенсионерок. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, 38-летний житель Казани Радик Тагиров задержан по подозрению в убийствах 26 пожилых женщин и похищении их имущества, совершенных с 2011-го по 2012 год в 12 субъектах Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Он дает признательные показания. Следствие намерено ходатайствовать о его аресте.

Мужчина, работающий слесарем, был судим в 2009 году за кражу. У него взяты образцы биологического материала, по которым назначена генетическая экспертиза.

В ходе расследования были изучены обнаруженные на местах преступлений биологические и другие следы, после чего следователи пришли к выводу, что деяния совершены одним человеком. После проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз был установлен подозреваемый.

Ранее 1 декабря стало известно о поимке ФСБ самого разыскиваемого маньяка России. Он проникал в квартиры своих жертв под видом соцработника или коммунальщика. Там преступник всегда орудовал в перчатках, а после убийства рассыпал по полу чистящее средство, чтобы сбить со следа полицейских собак.