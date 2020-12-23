Россиянин украл из банка 10 миллионов рублей через подкоп

В Воронеже к шести годам колонии особого режима приговорен 43-летний Андрей Денисов, который обокрал банк через подкоп. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, в марте 2019 года осужденный и его подельник взломали дверь в подвальное помещение в здании, где расположен банк. При помощи строительных инструментов воры проломили каменную стену и через проем проникли в помещение, где вскрыли металлический сейф с различной валютой. В итоге они похитили около десяти миллионов рублей.

Полицейским удалось задержать подозреваемых. Уголовное дело возбудили по статье 158 УК РФ («Кража группой лиц по предварительному сговору»). После отбытия срока в колонии осужденный будет один год и шесть месяцев находиться под ограничением свободы. Иск о возмещении ущерба банку будет рассмотрен в порядке гражданского судопроизводства. В отношении подельника осужденного уголовное дело приостановлено.

12 октября также стало известно, что в Москве 33-летний мужчина попытался ограбить банк при помощи записки с угрозами.