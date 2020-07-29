В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в ограблении отеделения банка, расположенного на Большом проспекте Васильевского острова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Подозреваемым оказался 20-летний мужчина, который ранее работал барменом. Он был задержан по месту жительства в одном из домов на 26-й линии Васильевского Острова. Сотрудники правоохранительных органов изъяли похищенную сумму размером более 1,1 миллиона рублей.

Неизвестный ворвался в отделение банка в Санкт-Петербурге 28 июля. Отмечалось, что при себе преступник имел оружие.

В начале июля сообщалось о россиянине, который похитил полтора миллиона рублей и около 27 тысяч долларов из банка ради оплаты кредита. Преступление произошло на проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).