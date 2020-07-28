В Петербурге неизвестный ворвался в отделение банка и унес миллион рублей

Неизвестный ворвался в отделение банка в Санкт-Петербурге и унес миллион рублей. Об этом сообщает Пятый канал.

Инцидент произошел на Большом проспекте Васильевского острова. При себе преступник имел оружие.

На месте работают полицейские, обстоятельства случившегося не уточняются.

В начале июля сообщалось о россиянине, который похитил полтора миллиона рублей и около 27 тысяч долларов из банка ради оплаты кредита. Преступление произошло на проспекте Космонавтов в Ростове-на-Дону. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).