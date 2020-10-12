Мужчина попытался ограбить российский банк при помощи записки

В Москве 33-летний мужчина попытался ограбить банк при помощи записки с угрозами. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает пресс-служба МВД.

Инцидент произошел в финансовой организации в столичном районе Выхино-Жулебино. Грабитель взял талон, дождался своей очереди, подошел к кассиру и передал записку, в которой сообщалось, что если ему не дадут денег, то банк будет взорван. Сотрудница банка денег не выдала, а обратилась к управляющему, после чего мужчина скрылся.

Вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска на Самаркандском бульваре. Выяснилось, что 33-летний мужчина приехал из ближнего зарубежья и хотел поправить свое материальное положение. При этом никакого взрывного устройства у него не было. Возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ («Разбой»).