В деле о пропаже миллиона долларов из МИД России обнаружилась гостайна

МИД России потребовал закрыть судебный процесс над своей бывшей сотрудницей Натальей Агальцовой, обвиняемой в хищении миллиона долларов из ведомственной кассы. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, слушания в Пресненском суде Москвы были отложены на 3 февраля после ходатайства внешнеполитического ведомства об их проведении в закрытом режиме «с целью недопущения разглашения сведений, составляющих государственную тайну».

Бывшему эксперту валютно-финансового департамента МИД России Наталье Агальцовой вменяется присвоение денежных средств. 19 декабря 2019 года после проведения инкассации в комнате №514 МИДа, где работала обвиняемая, была обнаружена недостача. Агальцова занималась приемом, учетом, выдачей и хранением наличности. Она была задержана на следующий день на даче в Подмосковье.

По версии следствия, Агальцова вынесла из мидовской кассы 16 и 18 декабря 2019 года двумя частями сначала 19,8 миллиона рублей, а затем 760,6 тысячи долларов. Заодно она захватила «бланки строгой отчетности». Общий ущерб был оценен следствием в 67,5 миллиона рублей. Пропавшие средства были связаны с оказанием консульских услуг в Иране.

Агальцова во время следствия утверждала, что в коробке с деньгами, прибывшими из этой страны, уже не хватало наличности. Она не признает вину в присвоении денег.