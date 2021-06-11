Обвиняемой в краже миллиона долларов из МИД России запросили шесть лет

В Пресненском суде Москвы прокурор в ходе прений запросил шесть лет лишения свободы бывшей сотруднице МИД России Наталье Агальцовой, обвиняемой в краже одного миллиона долларов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Прокурор просил признать подсудимую виновной по статье 160 УК РФ («Присвоение или растрата чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере»).

Защита просила оправдать Агальцову.

Оглашение приговора назначено на 15 июня.

19 декабря 2019 года после проведения инкассации в комнате №514 МИДа, где работала обвиняемая, была обнаружена недостача. Агальцова, эксперт валютно-финансового департамента МИД, занималась приемом, учетом, выдачей и хранением наличности. Она была задержана на следующий день на даче в Подмосковье.

По версии следствия, Агальцова вынесла из мидовской кассы 16 и 18 декабря 2019 года двумя частями сначала 19,8 миллиона рублей, а затем 760,6 тысячи долларов. Заодно она захватила «бланки строгой отчетности». Общий ущерб был оценен следствием в 67,5 миллиона рублей. Пропавшие средства были связаны с оказанием консульских услуг в Иране.

Агальцова во время следствия утверждала, что в коробке с деньгами, прибывшими из этой страны, уже не хватало наличности. Она не признает вину в присвоении денег.