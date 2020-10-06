Instagram поставил метки на подконтрольные государству СМИ

Социальная сеть Instagram поставила специальные метки на аккаунты и посты СМИ, которые, по ее мнению, полностью или частично находятся под контролем государства. Об этом сообщает РИА Новости, которое оказалось в их числе.

«Мы не скрываем, что мы госСМИ, тем более что соцсеть далеко не первая, кто маркирует нас подобным способом: до них это сделали Twitter и Facebook. Но вопрос про двойные стандарты остается открытым: маркировки на контролируемых государством аккаунтах западных СМИ мы не видим. А хотелось бы», — заявили в пресс-службе МИА «Россия сегодня», отметив, что от нововведения Instagram им «ни горячо, ни холодно».

Утверждается, что при выставлении метки социальная сеть проводит специальную оценку. На редакционный контроль могут указывать цели, задачи и функции СМИ, структуры собственности, руководство редакции, информация о сотрудниках и руководителях отдела новостей, источники финансирования, механизмы управления и подотчетности. Также Instagram учитывает специфические для отдельных стран факторы, например, свободу слова.

Аналогичные метки есть в Twitter и Facebook.