Facebook пригрозил лишить австралийцев новостей и объяснился

Социальная сеть Facebook пригрозила лишить жителей Австралии новостей на своих страницах и объяснила такой шаг тем, что законодательство страны вскоре потребует от них платить местным СМИ за использование контента. В заявлении компании такое решение назвали ошибочным.

В комментарии говорится, что в результате австралийцы не смогут делиться местными и международными новостями в своих профилях не только в Facebook, но и в Instagram.

Компания подчеркнула, что если власти страны пойдут на такой шаг, то нарушат отношения между СМИ и соцсетями. Facebook считает, что закон «противоречит логике и только навредит» динамике взаимодействия социальных сетей и медиа.

По оценке Facebook, австралийские СМИ остаются в выгоде от публикации их контента на страницах соцсети. За пять месяцев 2020 года по ссылкам на новостные сайты перешли более двух миллиардов раз. «Это дополнительный трафик в примерно 200 миллионов австралийских долларов (148 миллионов долларов США)», — подсчитали в компании.

В апреле из-за пандемии коронавируса и снижения рекламных доходов СМИ австралийские власти рассказывали о намерении обязать Google и Facebook платить местным медиа за новостной контент, размещаемый на их страницах, а также предоставлять данные о действиях пользователей и их предпочтениях. Ожидается, что закон будет принят до конца текущего года.