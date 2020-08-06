Посольство ответило на заявления США о российской пропаганде

Государственный департамент США своим докладом «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды» пытается заглушить российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира. Об этом заявили представители посольства России в США на странице дипломатического представительства в Facebook.

По словам российских дипломатов, Вашингтон не устраивает существование каких-либо альтернативных источников информации, и он предпринимает решительные меры для их дискредитации. Представители посольства также отметили, что теперь российские и иностранные СМИ, которые осмеливаются критиковать США, могут стать предметом тщательного изучения. При этом социальные сети подобных СМИ рискуют быть заблокированными без объяснения причин.

Ранее Госдеп США опубликовал доклад, в котором власти Соединенных Штатов описывают то, как Россия создает ложную информацию. Согласно документу, для пропаганды в России используются СМИ с государственным финансированием. Так, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки из таких изданий и телеканалов, как Sputnik, РИА Новости, RT, Первый канал, «Россия 24». По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также социальные сети.