Пентагон объяснил необходимость ядерных ракет для сдерживания России

Разработка и развертывание ядерных крылатых ракет морского базирования — необходимые шаги для сдерживания России. Об этом заявили в министерстве обороны США, говорится в публикации на сайте ведомства.

В тексте, ссылающемся на доклад Госдепартамента США, говорится, что США еще в 2010 году сняли с дежурства последнюю подобную ракету, в то время как Россия все последние годы занималась модернизацией своего ракетного вооружения. И такую возможность РФ якобы получила именно из-за того, что Соединенные Штаты соблюдали договоренности и сокращали вооружения.

Американские военные подчеркивают: российское государство не только развивает свои возможности применения тактических ядерных зарядов, но и считает такой ход допустимым в локальных конфликтах. Кроме того, отмечают в Пентагоне, Россия готова к «приключениям» на внешнеполитической арене: в тексте припоминают и столкновение с Грузией в 2008 году, и присоединение Крыма, и участие России в конфликтах в Донбассе, в Сирии и в Ливии.

25 июля стало известно, что президент США Дональд Трамп подписал указ, позволяющий американскому государству частично игнорировать международный Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ) и продавать иностранным государствам тяжелые беспилотники.

Ранее глава военного ведомства Марк Эспер призвал союзников США по НАТО укреплять военный бюджет альянса с целью сдерживания российской угрозы.