Глава Пентагона призвал укреплять НАТО для сдерживания России

Глава Пентагона Марк Эспер призвал партнеров по НАТО повысить боеспособность альянса для сдерживания России. Об этом сообщается на сайте американского оборонного ведомства.

«Это касается всего, начиная с обеспечения того, чтобы наши союзники и партнеры тратили не менее 2 процентов ВВП на оборону. Мы добились большого прогресса в этом вопросе за последние пару лет, но еще больше предстоит сделать», — сказал он.

Эспер призвал противодействовать противниками альянса, назвав Россию «мировым нарушителем спокойствия» из-за присоединения Крыма и участия в военных операциях в Сирии и Ливии. «Мы должны сдерживать Россию. Мы должны укреплять НАТО и усиливать наших партнеров», — отметил глава Пентагона.

При этом, по мнению Эспера, сдерживание Китая представляется еще более сложной задачей для США.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску обвинила Россию в нарушении условий прозрачности из-за объявленной президентом Владимиром Путиным 17 июля внезапной проверки боеготовности войск. В альянсе считают, что Москва продолжает использовать лазейки, чтобы избежать прозрачности.