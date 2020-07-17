Россия перехватила норвежский самолет-разведчик

Российские истребители перехватили норвежский самолет-разведчик Р-3С Orion над Баренцевым морем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной.

«Силами истребительной авиации объединения ВВС и ПВО Северного флота было выполнено сопровождение», — отметили в военном учреждении. Там добавили, что нарушения государственной границы не допускалось.

Ране посол Норвегии в Москве Руне Ресаланд пожаловался на неоднократные имитации воздушных бомбардировок со стороны России. Дипломат отметил, что подобные действия боевыми самолетами, направленные на норвежские цели не способствуют добрососедству. Отмечается, что в Осло расценивают подобные маневры как угрозу безопасности страны.

14 июля Национальный центр управления обороной России сообщил о перехвате самолетов-разведчиков НАТО около своих границ над Черным и Баренцевым морями. Речь шла о самолетах Р-3С Orion ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и американских разведчиках Р-8А Poseidon ВМС и RС-135, а также о беспилотнике MQ-9А Reaper.

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