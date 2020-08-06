США рассказали об основах российской пропаганды

Государственный департамент США опубликовал доклад «Основы российской экосистемы дезинформации и пропаганды», в котором власти Соединенных Штатов описывают то, как Россия создает ложную информацию. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно документу, для пропаганды в России используются СМИ с государственным финансированием. Так, в качестве примеров дезинформации приводятся заголовки из таких изданий и телеканалов, как Sputnik, РИА Новости, RT, Первый канал, «Россия 24». По мнению США, в качестве основ системы пропаганды Москва использует глобальное вещание, а также социальные сети.

В Госдепе считают, что Россия намерена использовать информацию в качестве оружия и культивирует соответствующую тактику. США подчеркивают, что они будут противостоять данному подходу.

Ранее США объявили награду за данные о вмешательстве России в выборы. По словам госсекретаря Майка Помпео, она составит до десяти миллионов долларов. Программа Госдепартамента «Награда за справедливость» предполагает награду за идентификацию или обнаружение преступников, которые по распоряжению или под контролем иностранных правительств влияют на выборы в США.