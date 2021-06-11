Созданное коллективом «Ведомостей» издание пообещало вернуться после закрытия

Издание VTimes (включено Минюстом в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента), созданное бывшими журналистами «Ведомостей» и объявившее о закрытии, пообещало вернуться. Сообщение появилось в Telegram-канале издания.

«Мы уходим, но не прощаемся», — обратился коллектив к читателям.

Журналисты отметили, что старались, чтобы их читатели получали «точную информацию, глубокий анализ, интересные, нестандартные мнения». Также в сообщении сказано, что некоторые работники решили уйти из профессии после закрытия издания, однако другие готовы продолжать.

«Так что не переключайте канал, не спешите отписываться от нас. Мы очень скоро вернемся — под другим именем, но с прежней повесткой и правилами. VTimes умер, да здравствует… Название пока не скажем. Но оно будет начинаться на V», — говорится в обращении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал новость о закрытии VTimes. По словам Пескова, сегодня СМИ быстро открываются и закрываются. Он отметил, что журналисты «найдут себе место в других журналистских коллективах».

Издание VTimes объявило о закрытии 3 июня.

Коллектив «Ведомостей» решил запустить онлайн-проект VTimes летом 2020 года. В середине мая 2021 года Минюст включил издание в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иноагента.