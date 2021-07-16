Издание «Проект» прекратило отношения с нежелательной в России организацией Project Media

Представители издания «Проект» заявили, что прекратили отношения с американской компанией Project Media, признанной в России нежелательной организацией. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что Project Media находится в стадии ликвидации и «более не имеет финансовых отношений с кем-либо из журналистов, работающих в России».

В четверг, 15 июля, сообщалось, что Генеральная прокуратура России признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной неправительственной организации «Проект Медиа». В ведомстве посчитали, что ее деятельность «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

29 июня сотрудники полиции провели обыски в квартирах главного редактора «Проекта» Романа Баданина и его коллег. Полицейские также приехали к заместителю Баданина Михаилу Рубину и журналистке Марии Жолобовой.