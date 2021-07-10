Володин ответил на призыв Лондона отменить в России закон об иноагентах

Иностранным партнерам следует прекратить вмешиваться в дела России и использовать международные площадки для продвижения собственных интересов. Так в субботу, 10 июля, в своем Telegram-канале ответил председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя призыв Лондона отменить в России закон об иностранных агентах.

«Возможно, в мае этого года постпред Великобритании [при ОБСЕ Нил Буш] не следил за выступлением своей королевы Елизаветы II в парламенте. Она поделилась намерениями представить в парламенте билль о противодействии угрозам государственной безопасности, один из пунктов которого — создание реестра лиц-иноагентов», — заявил Володин.

Он напомнил, что подобный закон с 1938 года действует также в США, однако и это остается без внимания Лондона.

«Сколько раз за более чем 80 лет Лондон требовал отмены этого закона от Вашингтона? Или это другое? [...] Но мы к вам не вмешиваемся. И к нам не позволим вмешиваться», — подчеркнул спикер нижней палаты парламента.

Володин выразил сожаление в связи с тем, что «западные коллеги используют такие международные площадки как ОБСЕ для продвижения исключительно собственных интересов».

Постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Буш ранее обратился с призывом к России отменить закон о «нежелательных организациях» и «иностранных агентах», сообщал «Интерфакс». В частности, он посчитал нужным «отменить эти обозначения» и «поддержать продвижение контактов между людьми, которые принесут пользу российским гражданам».

В феврале 2020 года в России вступил в силу закон, согласно которому иноагентами могут быть признаны и физические лица, распространяющие сообщения в СМИ-иноагентах или участвующие в их создании. В прежней редакции в список могли включаться лишь иностранные юридические лица или иные иностранные структуры.