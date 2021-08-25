В Совфеде рассказали о поддержке Западом проекта «Анти-Россия»

Сенатор от Крыма Цеков заявил, что Запад поддерживает проект «Анти-Россия» на Украине

Член Совета Федерации России от Крыма Сергей Цеков заявил о поддержке Западом на Украине проекта «Анти-Россия». По его мнению, западные инициативы по якобы поддержке Украины «направлены на подпитку антироссийской составляющей» в политике Киева. Его слова приводят РИА-Новости.

Ранее сообщалось, что Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создадут фонд «Партнерство за сильную Украину». Деятельность организации будет направлена на противодействие влиянию России на Украину. В частности, страны намерены смягчить «дестабилизирующее воздействие» российской стороны в восточных и южных украинских регионах.

Сенатор отметил, что «вначале они выделили пять миллиардов долларов в «помощь» Украине», благодаря этим средствам был поддержан госпереворот, в результате которого появились «обездоленные люди», которым страны собрались помогать.

Цеков считает данная инициатива не будет способствовать мирному урегулированию на Украине. Он сказал, что «о реальной помощи людям речи не идет» и деньги будут направлены на антироссийскую пропаганду.

Парламентарий добавил, что Россия реально помогает жителям Донбасса, отправляет туда гуманитарные конвои.

В августе сообщалось о доставке в Донецк и Луганск гуманитарной помощи из России. В МЧС ДНР рассказали, что в самопровозглашенную республику были отправлены около 36 тонн груза, в том числе медицинское оборудование и лекарственные препараты.