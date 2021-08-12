Гуманитарные конвои прибыли в Донецк и Луганск

В Донецк и Луганск доставлена гуманитарная помощь из России

Гуманитарные конвои из России прибыли в Донбасс утром в четверг, 12 августа, сообщает «Донецкое агентство новостей».

Гуманитарная помощь доставлена в Донецк и Луганск. МЧС ДНР сообщило, что в самопровозглашенную республику были отправлены около 36 тонн груза, в том числе медицинское оборудование и лекарственные препараты.

В Луганск привезли 33 тонны гуманитарной помощи, которая также включает медикаменты и медицинское оборудование.

Это 102-й гуманитарный конвой из России в Донбасс. Предыдущий прибыл в декабре прошлого года.

Ранее штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины сообщил, что в результате обстрела противником населенного пункта Новоселовка Вторая в Донецкой области погиб местный житель 1935 года рождения.