ДНР заявила о переходе на ее сторону украинского военного

Народная милиция ДНР сообщила, что на ее сторону перешел украинский боец

Замначальника Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинский военнослужащий перешел на сторону Донецка. Об этом в среду, 11 августа, сообщает «Донецкое агентство новостей».

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«В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», — утверждает Басурин.

Он добавил, что с военнослужащим проводят следственные действия. Об их результатах сообщат позднее.

Ранее пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что противник в Донбассе за сутки 16 раз нарушили режим тишины. Трое украинских военных были ранены, один из них скончался в больнице от огнестрельных осколочных ранений.

