ДНР заявила о переходе на ее сторону украинского военного

Замначальника Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что украинский военнослужащий перешел на сторону Донецка. Об этом в среду, 11 августа, сообщает «Донецкое агентство новостей».
«В ходе его предварительного опроса установлено, что причиной бегства послужил низкий уровень материального обеспечения, невыносимые условия службы, неуставные взаимоотношения, а также отсутствие помощи и защиты в сложившейся ситуации со стороны командования и правоохранительных органов», — утверждает Басурин.
Он добавил, что с военнослужащим проводят следственные действия. Об их результатах сообщат позднее.
Ранее пресс-центр штаба Операции Объединенных сил (ООС) Украины заявил, что противник в Донбассе за сутки 16 раз нарушили режим тишины. Трое украинских военных были ранены, один из них скончался в больнице от огнестрельных осколочных ранений.