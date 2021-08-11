Протасевич назвал бредом обвинения в убийстве мирных жителей Донбасса

Задержанный в Белоруссии бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич не участвовал в боевых действиях в Донбассе на стороне Украины. Об этом он заявил в интервью RT.

По словам Протасевича, его нахождение в подразделении батальона украинских националистов «Азов» (запрещен в России) объясняется тем, что ему удалось договориться с руководством группировки поработать военным корреспондентом. Он заверил, что не причастен к убийствам мирных жителей самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), и никогда не был там.

«И с учетом того, сколько оттуда [из ЛНР], скажем так, звучало вообще по-настоящему каких-то бредовых заявлений о том, что я там чуть ли не сафари на людей устраивал за какие-то суммы, что, естественно, является откровенным бредом», — заявил Протасевич. Он подчеркнул, что уже неоднократно сотрудничал со следствием, и если бы у правоохранителей были реальные основания его посадить, это произошло бы еще в 2015-2016 годах.

Молодой человек добавил, что действительно получил ранения, когда оказался с камерой на передовой военных действий. Он отметил, что в тот момент на нем была гражданская форма, что доказывает его непричастность к участию в войне.

Уголовное дело против Протасевича было возбуждено в ЛНР 27 мая. По версии следственных органов, летом 2014 года он добровольно вступил в украинский батальон «Азов» и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях. В Луганске настаивают, что его необходимо судить в Донбассе.

16 июня представители правоохранительных органов ЛНР завили, что убедились в причастности Протасевича к убийствам мирных жителей Донбасса во время боевых действий в 2014 году. Однако в августе президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что представители ЛНР не смогли доказать участие Протасевича в военных действиях в регионе.