Украина запротестовала из-за заявлений Лукашенко о Крыме

Министерство иностранных дел Украины вызвало к себе временного поверенного в делах Белоруссии Кирилла Камышева для вручения ноты протеста из-за заявлений президента республики Александра Лукашенко относительно статуса Крыма. Сообщение об этом появилось на сайте внешнеполитического ведомства.

Речь идет о словах белорусского лидера по поводу готовности признать Крым после того, как это сделает «последний олигарх из России». Он пояснил, что множество российских предпринимателей до сих пор не ведет свою деятельность на полуострове из-за риска попасть под западные санкции. При этом политик подчеркнул, что у него самого «развязаны руки» в этом вопросе из-за действий украинских властей.

«Готовность признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом является равнозначной соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины», — говорится в сообщении МИД. Дипломаты заверили, что своими заявлениями Лукашенко нарушает ранее взятые на себя обязательства и нормы международного права.

Они также запротестовали из-за слов политика о допуске на свою территорию следователей и прокуроров из самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) для допроса бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

«В случае подтверждения (факта визита представителей ЛНР в Минск — прим. «Ленты.ру») это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался», — добавили в министерстве.

Ранее Киев предостерег Минск от любых форм поддержки внешней политики Москвы. Дипломаты сочли, что начавшееся «поглощение» Белоруссии Россией является угрозой национальной безопасности. Они пригрозили республике «последствиями» за высказывания, посягающие на украинский суверенитет.