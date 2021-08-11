Протасевич признал свою причастность к попытке свергнуть Лукашенко

Бывший главный редактор Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич признал свою причастность к попытке совершить государственный переворот и свергнуть президента Белоруссии Александра Лукашенко, который в очередной раз одержал победу на выборах в августе 2020 года. Об этом он заявил в интервью корреспонденту RT Константину Придыбайло.

Протасевич отметил, что он искренне верил в возможность установления демократии в стране и делал это не ради иностранного финансирования, международного признания и прочих личных выгод, к которым сегодня стремится большая часть представителей оппозиции.

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«Я действительно во многих моментах был, наверное, даже чересчур идейным и чересчур верил в какие-то идеалы», — признался Протасевич. Он добавил, что впоследствии разочаровался в своих убеждениях и больше не преследует цели поменять общественно-политический порядок в Белоруссии.

Бывший главред NEXTA был задержан белорусскими силовиками в мае после инцидента с принудительной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На родине его обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после президентских выборов в Белоруссии в августе 2020 года.

Позже журналист согласился сотрудничать со следствием и дал несколько интервью, в которых повторил тезисы официального Минска о массовых беспорядках, обвинил оппозицию в иностранном финансировании и хвалебно отозвался о президенте Александре Лукашенко. Вскоре после этого его перевели из СИЗО под домашний арест с доступом к интернету.