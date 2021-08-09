Лукашенко рассказал о допросе Протасевича представителями ЛНР

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) допросили в Минске бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал во время «Большого разговора» с журналистами. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Он отметил, что допрос оппозиционера был связан с информацией о его причастности к преступлениям против жителей Донбасса.

По словам Лукашенко, представители ЛНР убедились в том, что Протасевич не участвовал в военных действиях в регионе. «Он не стрелял и не убивал людей... Приехали, допросили, он пояснял все. Они остались удовлетворенными этим разговором», — заключил белорусский президент.

Ранее Лукашенко сообщал о планах Польши и Литвы совершить покушение на Протасевича. Глава республики заявил, что белорусским властям приходится защищать оппозиционера, поскольку его смерть может привести к новому витку давления со стороны западных стран.

23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. После посадки белорусские силовики задержали находившегося на борту Романа Протасевича. Позднее стало известно, что он согласился на сотрудничество со следствием и был переведен под домашний арест.