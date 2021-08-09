Лукашенко раскрыл планы Польши и Литвы по ликвидации Протасевича

Власти Польши и Литвы планировали совершить покушение на бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, задержанного в мае в Минске после экстренной посадки самолета авиакомпании Ryanair. Об этом рассказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора» с журналистами, трансляция которого доступна на YouTube.

По его словам, из-за этой информации Белоруссия теперь вынуждена защищать оппозиционера, что изначально не входило в планы белорусских властей.

«Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Потому что они его заказали. И мне надо его сейчас защищать, потому что не дай Бог случится с Протасевичем, как с Шишовым (с главой «Белорусского дома на Украине» Виталием Шишовым в Киеве — прим. «Ленты.ру»), крыть нечем», — сказал Лукашенко.